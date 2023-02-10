Рабочий в российском селе пострадал во время ремонта крыши

В селе Мухоршибирь в Бурятии рабочий сорвался вниз во время ремонта крыши

В селе Мухоршибирь в Бурятии рабочий пострадал во время ремонта крыши. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

Рабочий по имени Владислав Намсараев устанавливал стропила без страховки. Однако он не смог удержаться на крыше и упал вниз, пытаясь зацепиться за карниз.

Мужчину доставили в больницу, где диагностировали ушибы головного мозга, переломы костей черепа и позвоночника. На данный момент он находится в сознании. Его должны перевезти из российского села в Улан-Удэ.

Ранее двое рабочих из подмосковного поселка Фряново пострадали при обрушении крыши на Фряновском керамическом заводе. В итоге следственное управление по Московской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.