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10:27, 10 февраля 2023Среда обитания

Рабочий в российском селе пострадал во время ремонта крыши

В селе Мухоршибирь в Бурятии рабочий сорвался вниз во время ремонта крыши

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Мухоршибирь в Бурятии рабочий пострадал во время ремонта крыши. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

Рабочий по имени Владислав Намсараев устанавливал стропила без страховки. Однако он не смог удержаться на крыше и упал вниз, пытаясь зацепиться за карниз.

Мужчину доставили в больницу, где диагностировали ушибы головного мозга, переломы костей черепа и позвоночника. На данный момент он находится в сознании. Его должны перевезти из российского села в Улан-Удэ.

Ранее двое рабочих из подмосковного поселка Фряново пострадали при обрушении крыши на Фряновском керамическом заводе. В итоге следственное управление по Московской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

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Нина Ташевская
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