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12:54, 12 января 2023Среда обитания

Двое рабочих из Подмосковья пострадали при обрушении крыши

Двое рабочих из подмосковного Фряново пострадали при обрушении крыши завода

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двое рабочих из подмосковного поселка Фряново пострадали при обрушении крыши на Фряновском керамическом заводе. Получивших травмы доставили в больницу, степень тяжести их состояния не уточняется, сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел 11 января. Во время укрепления бетонных колонн на территории завода на двух рабочих обрушилась кровля. Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В ГСУ СК выясняют, что привело к обрушению. Сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизы и допрашивают свидетелей. В ближайшее время также будут допрошены владельцы предприятия.

В конце декабря 2022 года двое рабочих из подмосковных Люберцов пострадали в результате обрушения строительных лесов. Мужчины сорвались с высоты четвертого этажа и получили травмы, после чего были госпитализированы.

Александра Качан
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