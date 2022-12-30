Двое рабочих в Подмосковье пострадали при обрушении строительных лесов

В Люберцах двое рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов

В подмосковных Люберцах двое рабочих пострадали в результате обрушения строительных лесов здания. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на региональную прокуратуру и Следственный комитет (СК) России.

По данным следствия, рабочие сорвались с высоты четвертого этажа. В результате падения они получили травмы. В СК отметили, что количество пострадавших и степень тяжести травм будет устанавливаться.

Однако в прокуратуре заявили, что пострадали два человека, когда ремонтировали фасад многоквартирного дома. В итоге их госпитализировали. Правоохранительные органы пообещали оценить соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Ранее в подмосковном Воскресенске погибли двое рабочих погибли, когда расчищали крышу дома в российском городе от снега. Рабочие 42 и 52 лет упали с высоты пятиэтажного здания. Оба скончались на месте от полученных травм.