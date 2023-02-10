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20:30, 10 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о достижении договоренностей с ЕС по поставкам самолетов

Зеленский заявил о достижении договоренностей с Евросоюзом по поставкам самолетов и ракет

Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

Киев достиг ряда важных договоренностей с Европейским союзом (ЕС) по поставкам Украине танков, самолетов и дальнобойных ракет, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает украинский Telegram-канал «Суспильне».

«Есть очень важные договоренности и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества — боевой авиации. Но над этим нам надо еще поработать», — сказал Зеленский, резюмируя свою поездку в Европу.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что президенту страны Владимиру Зеленскому не удалось добиться всех целей своей поездки в Европу, что стало тревожным звонком для Киева.

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Алевтина Запольская
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