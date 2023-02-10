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15:26, 10 февраля 2023Бывший СССР

Депутат Рады заявил о претензиях партии Зеленского к главе Минобороны Украины

Украинский депутат заявил, что партия Зеленского давно имела претензии к главе Минобороны
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» имела претензии к главе Министерства обороны страны Алексею Резникову еще до скандала с закупками в военном ведомстве республики. Об этом заявил представитель Зеленского, член комитета парламента Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Его слова передает РИА Новости.

«Относительно возможных перестановок в министерстве обороны вопрос дискутировался уже в течение определенного времени», — рассказал Вениславский. Он отметил, что после скандала с закупками имело место обсуждение о необходимости главы минобороны взять на себя политическую ответственность.

«С другой стороны, у нас, как у членов комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, были некоторые вопросы к работе министра и без истории с продуктами питания», — продолжил представитель Зеленского, указав, что история с закупками не стала неожиданностью внутри партии, поскольку в ней имели вопросы к Резникову также относительно техники и оружия.

Поэтому Слуга народа и подняла вопрос о смене министра обороны, дабы «продемонстрировать европейский подход в политике». «Но, как я понимаю, это был такой экспромт от руководства фракции, не согласованный с президентом», — объяснил Вениславский, почему Резникова все же не уволили.

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