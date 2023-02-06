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12:38, 6 февраля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о приостановке решения об отставке министра обороны

Давид Арахамия призвал не ждать отставки министра обороны Украины на этой неделе
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

На Украине приостановили решение об отставке министра обороны республики Алексея Резникова. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Он призвал не ждать кадровых изменений в военном ведомстве страны в течение этой недели, уточнив, что в ближайшее время предстоят назначения только глав МВД и Службы безопасности Украины. По информации источников издания, вопроса об отставке Резникова нет и в повестке заседания профильного комитета Верховной Рады, которое проходит в понедельник, 6 февраля.

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Депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая в свою очередь заявила, что решение по отставке министра обороны было приостановлено из-за оценки рисков для системы перед очередной конференцией на авиабазе Рамштайн в Германии и «возможным наступлением».

Ранее Арахамия сообщал, что Резников вскоре может занять пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Возглавить министерство обороны республики при этом должен начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Позже Резников опроверг сообщение о занятии им поста главы другого ведомства, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним назначение на новую должность.

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Алевтина Запольская
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