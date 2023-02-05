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00:12, 6 февраля 2023Бывший СССР

Назван новый министр обороны Украины

Арахмия анонсировал переход Резникова с поста министра обороны Украины на другую должность

Фото: Unsplash

Глава фракции «Слуга народа» Давил Арахамия заявил, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников займет новую должность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Арахмия анонсировал переход Резникова с поста министра обороны Украины на другую должность — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Депутат также назвал нового руководителя Минобороны страны: по его словам, ведомство возглавит лидер Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов.

Депутат пояснил, что Резникова переводят на новый пост для «усиления военно-промышленного сотрудничества», что «абсолютно логчино, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосует за отставку Резникова с поста министра обороны Украины. С таким заявлением выступило издание «РБК-Украина».

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Марина Совина
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