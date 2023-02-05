Рада проголосует за отставку Резникова с поста министра обороны Украины

«РБК-Украина»: Рада проголосует за отставку Резникова с поста министра обороны Украины

Верховная Рада собирается проголосовать за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины на ближайшем заседании. Отмечается, что на его должность планируют назначить начальника главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственный источник.

«Верховная Рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время», — пишет издание.

Источник пояснил, что об этом рассказал глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия на сборах фракции. Он добавил, что новым министром обороны страны станет Буданов, и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малыша назначат руководителем ведомства, а главой Министерства внутренних дел (МВД) будет Игорь Клименко.

Уточняется, что Резникова хотят назначить на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которую в настоящее время занимает Павел Рябикин.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что во время визита в США главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно сообщил представителям ведомства о потерях Киева с момента начала конфликта в стране.