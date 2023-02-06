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09:15, 6 февраля 2023Бывший СССР

Резников отказался возглавить другое украинское министерство

Министр обороны Украины Резников заявил, что не готов возглавить Минстратегпром

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников, который покидает свою должность, опроверг сообщение о занятии им поста главы другого министерства. Об этом сообщает УНИАН.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что действующий министр обороны Алексей Резников займет должность главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром), а новым руководителем Минобороны станет начальник Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов.

По мнению Арахамии, назначение Резникова на новый пост должно «усилить военно-промышленное сотрудничество» с союзниками Украины.

«Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Я думаю, что это ошибка», — заявил глава Минобороны.

Резников также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним назначение на новую должность.

Ранее Служба безопасности Украины отчиталась о вскрытии схемы хищений продуктов питания для Вооруженных сил Украины в Министерстве обороны страны. По данным ведомства, через ряд аффилированных фирм чиновники вывели более 2,7 миллиона долларов.

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Алевтина Запольская
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