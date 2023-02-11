Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:07, 11 февраля 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности ходить на работу больным

Врач Шуппо заявила, что переносящий болезнь на ногах человек рискует получить осложнения

Фото: Unsplash

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с агентством «Прайм» предупредила об опасности ходить на работу больным.

По словам Шуппо, вирусные заболевания могут приводить к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Ученые установили, что после пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, чаще всего страдает нервная система. Доктора отмечают, что после коронавируса, гриппа и даже ОРВИ возникают разные осложнения — от снижения памяти и концентрации внимания, до развития деменции у пожилых людей, заявила врач.

Специалист подчеркнула, что если человек переносит болезнь на ногах и не дает возможности организму восстановиться, то он рискует получить осложнения, а процесс восстановления будет более длительным. Шуппо рекомендовала больным отлежаться и вылечиться.

Ранее врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский рассказал, что мясное суфле и картофельное пюре с добавлением небольшого количества молока — лучшие блюда для людей с простудой, гриппом или ОРВИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Военные США сбили аэростат над Аляской
Посол России рассказала о возможном визите Путина в Индонезию
При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб мирный житель
Россиянам объяснили важность употребления гороха и чечевицы
Авиация НАТО кружила над местами взрывов на «Северном потоке»
Врач предупредила об опасности ходить на работу больным
Москвичи бросились на поиски золотого кольца 80-летней пенсионерки
В резиденции Трампа нашли новые секретные документы
Пострадавшие от землетрясения в Турции не получили помощь из-за Украины
Синоптик предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.