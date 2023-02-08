Врач назвал идеальные блюда для питания во время простуды

Врач Сибирский назвал мясное суфле и картофельное пюре лучшим питанием при простуде

Мясное суфле и картофельное пюре с добавлением небольшого количества молока — лучшие блюда для людей с простудой, гриппом или ОРВИ. Такую рекомендацию в беседе с «Ленте.ру» назвал врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский.

Он отметил, что во время борьбы с вирусными заболеваниями организм накапливает токсины и работает на пределе возможностей, поэтому питание должно быть легким, но обеспечивающим поступление всех микроэлементов. Также важно много пить, напомнил Сибирский. «Другого способа избавиться от распада токсинов нет, необходимо выводить их из организма с помощью жидкостей», — пояснил он.

Картофельное пюре с небольшим добавлением молока — идеальное блюдо для человека с простудой Владимир Сибирский терапевт

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что во время болезни стоит отказаться от сладких газированных напитков, большого количества чая и кофе. Лучше употреблять напитки комнатной температуры, а не горячие. Справиться с тошнотой, которая может возникнуть при обильном питье, помогают кубики льда и фруктовое мороженое.

Питание при вирусных инфекциях должно быть дробным — пять-шесть раз в день, отметил Сибирский. Организм нуждается в достаточном количестве углеводов, но в качестве их источника лучше использовать не пирожные, а каши без сахара (овсяную, манную) и небольшое количество фруктов.

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Врач предупредил, что твердая и трудноусвояемая пища не пойдет на пользу организму, борющемуся с болезнью. Предпочтение стоит отдать куриному бульону, протертому куриному мясу, мясному суфле, в которых содержится много белка. Молочные продукты, сливочное масло, к примеру на бутербродах, обеспечат организм жирами.

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Соленые продукты категорически противопоказаны больному человеку, заявил Сибирский. Это связано с тем, что соль задерживает жидкость в организме, а при болезнях ее нужно выводить.

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