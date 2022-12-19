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09:32, 19 декабря 2022Забота о себе

Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка

Пульмонолог Олег Абакумов предупредил, что анальгин и ибуклин опасны для детей

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Популярные препараты ибуклин и анальгин опасны для детей, и сбивать ими температуру противопоказано, предупредил пульмонолог Олег Абакумов. В своем Telegram-канале врач назвал опасные действия при лечении ОРВИ у ребенка.

Некоторые родители настолько неправильно сбивают температуру у ребенка, что в результате приходится вызывать скорую помощь и ехать в больницу, рассказал врач. Одна из главных ошибок — ждать, пока температура поднимется до максимально высокой отметки. Он советует ориентироваться на состояние ребенка и если тот чувствует себя плохо, то сбивать даже невысокую температуру 37,1 градуса.

Обтирать водкой или уксусом запрещено — они токсичны! Всасываются через кожу или при вдыхании паров и медленно отправляют организм ребенка

Олег Абакумовпульмонолог
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Врач предупредил, что анальгин может нанести вред. Этот препарат негативно сказывается на кроветворении и повышает уязвимость перед инфекциями. По словам Абакумова, во многих странах он давно запрещен к использованию.

Аспирин, который противопоказан детям до подросткового возраста, может стать причиной повреждения печени. Также губительно на детскую печень действует нимесулид, предупредил врач.

Ибуклин — это зло, категорично заявил Абакумов, пояснив, что у состоящего из ибупрофена и парацетамола препарата невозможно рассчитать правильную дозировку. При лечении ребенка от ОРВИ следует отказаться и от других комбинированных препаратов.

Врач добавил, что ученые из Новой Зеландии сравнили ибупрофен и парацетамол и установили, что первый из них эффективнее борется с высокой температурой. «Давать ребенку и тот и тот препарат можно, но только в соответствии с инструкциями и не превышая разрешенную дозу и частоту приема. А использовать оба препарата одновременно нельзя», — подвел итог Абакумов.

Ранее фельдшер Екатерина Синицына рассказала, при каких симптомах ребенка с ОРВИ нужно срочно отправлять в больницу на скорой. Она пояснила, что высокая и несбивающаяся температура, а также тошнота и сонливость — симптомы опасного состояния.

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Вера Владзиевская
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