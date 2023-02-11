В России рассказали о смене тактики военных в зоне проведения спецоперации

Политолог Марков заявил, что российские военные в зоне проведения СВО сменили свою тактику

Политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Ura.ru рассказал, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сменили тактику, занявшись уничтожением солдат противника, а не только захватом и удерживанием территорий.

«Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась на уничтожение армии», — заявил он.

Эксперт уточнил, что в том случае, если захватить территорию, не уничтожив при этом вражеские силы, в конечном счете она может вернуться под их контроль. В случае же ликвидации армии противника, не возникает проблем с захватом и удержанием территории, добавил он. По словам Маркова, российские военные уже используют данную тактику какое-то время.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные успешно продвигаются вглубь линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной, занимая выгодные позиции и высоты.