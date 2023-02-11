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23:16, 11 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об успешном продвижении российских военных под Кременной

Марочко: российские военные успешно продвигаются под Кременной, заняв ряд выгодных рубежей

Фото: РИА Новости

Российские военные успешно продвигаются вглубь линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной, занимая выгодные позиции и высоты, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что наступление привело к положительному результату. «Там занят ряд выгодных рубежей, позиций, также украинские военные были выбиты с ранее занимаемых позиций», — отметил он. Конкретную глубину продвижения российских сил он уточнять не стал.

Ранее стало известно, что российские разведчики отбили два опорных пункта Киева на кременском участке. Российское наступление велось по всему лесу на кременском участке фронта, что оказалось неожиданностью для украинских военных.

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Марина Совина
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