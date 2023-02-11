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19:29, 11 февраля 2023Бывший СССР

Российские разведчики отбили два опорных пункта Киева на кременском участке

Разведчики ЗВО отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины на кременском участке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) во время продвижения на кременском участке фронта отбили у Нацгвардии Украины два опорных пункта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Первый опорный пункт противника, который мы здесь взяли. Тела погибших так никто и не забрал, тут лежат. Здесь около семи-восьми человек, еще в окопах лежат и по лесу разбросаны по одному-двое. Весь опорный пункт — "двухсотые" у них», — рассказал один из военнослужащих ЗВО и продемонстрировал журналисту взятый укрепрайон.

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Разведчик добавил, что его группа штурмовала два пункта, но российское наступление велось по всему лесу на кременском участке фронта. Военнослужащий заявил, что бой шел быстро, подчеркнув, что противник спешно оставлял позиции, так как не ожидал наступления.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ на направлении Кременная—Сватово за сутки потеряли около 200 человек.

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Анастасия Шейкина
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