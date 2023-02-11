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23:40, 11 февраля 2023Мир

Президент Венгрии заявила об обслаблении Евросоюза за последнее десятилетие

Президент Венгрии Новак: Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп
Каталин Новак

Каталин Новак. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что за последнее десятилетие Европейский союз (ЕС) ослаб, однако, несмотря на это, страна не видит своего будущего вне объединения, сообщает издание Portfolio.

«Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп. Он потерял Великобританию, отстал от США и Азии в осуществлении интересов, демографически и по конкурентоспособности», — заявила она.

Глава государства добавила, что, помимо прочего, обороноспособность европейских стран ослабла, а также образовалась двойная зависимость, поскольку безопасность Европы зависит от поддержки США, а энергоснабжение — от России. Новак считает, что странам-членам ЕС необходимо «проснуться» и заняться укреплением обороноспособности, разрешая внутренние споры.

Ранее венгерский лидер рассказала, что, несмотря на то, что Россия не является главным торговым партнером Будапешта, ее экономика является одной из определяющих в мире. Она также напомнила, что Москва поддерживает торговые отношения не только с Западом.

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Марина Совина
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