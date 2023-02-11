Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:18, 11 февраля 2023Экономика

Венгерский президент назвала российскую экономику одной из определяющих в мире

Президент Венгрии Новак назвала российскую экономику одной из определяющих в мире
Каталин Новак

Каталин Новак. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что, несмотря на то, что Россия не является главным торговым партнером Будапешта, ее экономика является одной из определяющих в мире. Она напомнила, что Москва поддерживает торговые отношения не только с Западом, сообщает издание Portfolio.

«Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих», — заявила венгерский лидер.

Она добавила, что западным государствам необходимо учитывать в долгосрочной перспективе, что Россия поддерживает связи не только с ними. При этом Новак указала на то, что Россия не была и не станет самым важным партнером для Венгрии, добавив, что страна стремится снижать зависимость от российских энергоносителей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оптимистично оценил развитие экономики России в 2023 году. Он добавил, что цифры экономического снижения по прошлому году существенно меньше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бывший командир «Азова» заявил о потере лучших украинских бойцов под Артемовском
Раскрыты влияющие на развитие рака факторы
В Совфеде ответили на признание Бербок ошибочными слов о «войне против России»
Венгерский президент назвала российскую экономику одной из определяющих в мире
В Японии раскрыли позицию экс-премьера по Курилам
В ЛНР рассказали об успешном продвижении российских военных под Кременной
Тренер известной телеведущей назвала распространенные ошибки в похудении
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины
На Украине захотели разрешить назначать военного на должность министра обороны
НАСА поможет установить причины утечки теплоносителя на «Прогрессе МС-21»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.