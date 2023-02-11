Венгерский президент назвала российскую экономику одной из определяющих в мире
Президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что, несмотря на то, что Россия не является главным торговым партнером Будапешта, ее экономика является одной из определяющих в мире. Она напомнила, что Москва поддерживает торговые отношения не только с Западом, сообщает издание Portfolio.
«Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих», — заявила венгерский лидер.
Она добавила, что западным государствам необходимо учитывать в долгосрочной перспективе, что Россия поддерживает связи не только с ними. При этом Новак указала на то, что Россия не была и не станет самым важным партнером для Венгрии, добавив, что страна стремится снижать зависимость от российских энергоносителей.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оптимистично оценил развитие экономики России в 2023 году. Он добавил, что цифры экономического снижения по прошлому году существенно меньше.