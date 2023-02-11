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21:58, 11 февраля 2023Экономика

В России оценили развитие экономики страны в 2023 году

Глава Минэкономразвития Решетников оптимистично оценил развитие экономики РФ в 2023 году
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оптимистично оценил развитие экономики России в 2023 году, его слова приводит ТАСС.

«Оценки, которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось», — указал министр в ходе поездки в Уфу.

Решетников добавил, что цифры экономического снижения по прошлому году существенно меньше. Он призвал дождаться итоговых оценок Росстата, прежде чем делать выводы.

В пятницу, 10 февраля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года. При этом в оценке ВВП по году Банк России дает «симметричные прогнозы» — от минус до плюс одного процента.

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Марина Совина
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