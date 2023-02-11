RT: ВСУ в районе Кременной применяют кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в лесах в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) применяют против российских военных кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту. Об этом военкору RT Саргону Хадая рассказал один из бойцов ВДВ России, сражающихся на этом участке.

По его словам, новые кассетные бомбы представляют собой парашют, на котором опускается сама мина, отстегивающаяся от удара о землю. Опасность бомбы заключается в том, что ее не слышно, есть только характерный звук удара о землю.

Кроме того, украинские военные используют синильную кислоту с помощью беспилотников. «То есть при уничтожении или перехвате все равно остается опасность, и никто до них дотронуться не может, так как есть риск поражения», — заявил десантник.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали больше использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) под Кременной из-за новых поставок соответствующего вооружения, в том числе разведывательные.