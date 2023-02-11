Раскрыты способы быстро избавиться от дурных мыслей

Психолог Толоконин предложил довести негативную мысль до абсурда, чтобы избавиться от нее

Быстро избавиться от дурных мыслей можно, если довести воображаемую тревожащую ситуацию до абсурда. Этот и несколько других способов справиться с негативными переживаниями в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыл психолог, психотерапевт Артем Толоконин.

Специалист объяснил: если представить, что самые пугающие сценарии, существующие в голове, сбылись в реальности, и прочувствовать свои ощущения в этот момент, быстро станет значительно легче. Также он предложил научиться формировать позитив в своей голове и фокусироваться не на страхах, а на позитивных моментах. Концентрироваться на хорошем необходимо по три-четыре раза в день по 10-15 минут.

Еще одна техника для быстрого успокоения — работа с дыханием. По словам психолога, надо сосредотачиваться на нем всякий раз, когда начинают одолевать негативные мысли.

Думайте о том, что через дыхание жизнь ярким потоком устремляется в ваше сознание. Наслаждайтесь этим процессом, будьте благодарны вселенной и богу за такую простую, но в то же время чудесную вещь. Когда человек концентрируется на хорошем, его настроение заметно улучшается Артем Толоконин Психолог, психотерапевт

И наконец, в качестве еще одного способа быстро справиться с негативом Толоконин назвал работу с телом. Он подчеркнул важность спорта и любой активной деятельности в жизни человека, так как это помогает концентрироваться на процессе и тем самым отвлекаться.

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