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15:38, 11 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты способы быстро избавиться от дурных мыслей

Психолог Толоконин предложил довести негативную мысль до абсурда, чтобы избавиться от нее

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Быстро избавиться от дурных мыслей можно, если довести воображаемую тревожащую ситуацию до абсурда. Этот и несколько других способов справиться с негативными переживаниями в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыл психолог, психотерапевт Артем Толоконин.

Специалист объяснил: если представить, что самые пугающие сценарии, существующие в голове, сбылись в реальности, и прочувствовать свои ощущения в этот момент, быстро станет значительно легче. Также он предложил научиться формировать позитив в своей голове и фокусироваться не на страхах, а на позитивных моментах. Концентрироваться на хорошем необходимо по три-четыре раза в день по 10-15 минут.

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Еще одна техника для быстрого успокоения — работа с дыханием. По словам психолога, надо сосредотачиваться на нем всякий раз, когда начинают одолевать негативные мысли.

Думайте о том, что через дыхание жизнь ярким потоком устремляется в ваше сознание. Наслаждайтесь этим процессом, будьте благодарны вселенной и богу за такую простую, но в то же время чудесную вещь. Когда человек концентрируется на хорошем, его настроение заметно улучшается

Артем ТолоконинПсихолог, психотерапевт

И наконец, в качестве еще одного способа быстро справиться с негативом Толоконин назвал работу с телом. Он подчеркнул важность спорта и любой активной деятельности в жизни человека, так как это помогает концентрироваться на процессе и тем самым отвлекаться.

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Наталья Обрядина
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