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16:34, 10 февраля 2023Забота о себе

Названы любимые занятия самых счастливых россиян

Aventica: россияне назвали сон и прием пищи приносящими больше всего счастья занятиями

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россияне перечислили занятия, которые приносят им больше всего счастья. Результаты соответствующего исследования агентства Aventica, которое провело опрос среди более чем двух тысяч россиян, оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Самым любимым занятием опрошенные агентством граждане назвали сон — такой вариант выбрали 63 процента респондентов. На второй строчке оказался прием пищи с 51 процентами голосов, а на третьей — живое общение. Оно оказалось самым приятным занятием для 49 процентов опрошенных.

Кроме того, более счастливыми себя чувствуют люди, которые общаются в интернете, читают, пользуются сервисами заказа такси, доставки еды, продуктов и обучаются онлайн.

Нелюбимыми занятиями россиян оказались уборка (ее выбрали 42 процента респондентов), работа (26 процентов), поездки в общественном транспорте (24 процентов). Всего счастливыми себя назвали 59 процентов респондентов. Самыми счастливыми, согласно опросу, считают себя жители Краснодара, Уфы и Самары. При этом доля тех, кто оценивает свой уровень счастья выше среднего, оказалась больше среди женщин, людей в возрасте от 35 до 45 лет, а также россиян, которые состоят в отношениях или имеют детей.

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Александра Лисица
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