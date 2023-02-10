Названы любимые занятия самых счастливых россиян

Aventica: россияне назвали сон и прием пищи приносящими больше всего счастья занятиями

Россияне перечислили занятия, которые приносят им больше всего счастья. Результаты соответствующего исследования агентства Aventica, которое провело опрос среди более чем двух тысяч россиян, оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Самым любимым занятием опрошенные агентством граждане назвали сон — такой вариант выбрали 63 процента респондентов. На второй строчке оказался прием пищи с 51 процентами голосов, а на третьей — живое общение. Оно оказалось самым приятным занятием для 49 процентов опрошенных.

Кроме того, более счастливыми себя чувствуют люди, которые общаются в интернете, читают, пользуются сервисами заказа такси, доставки еды, продуктов и обучаются онлайн.

Нелюбимыми занятиями россиян оказались уборка (ее выбрали 42 процента респондентов), работа (26 процентов), поездки в общественном транспорте (24 процентов). Всего счастливыми себя назвали 59 процентов респондентов. Самыми счастливыми, согласно опросу, считают себя жители Краснодара, Уфы и Самары. При этом доля тех, кто оценивает свой уровень счастья выше среднего, оказалась больше среди женщин, людей в возрасте от 35 до 45 лет, а также россиян, которые состоят в отношениях или имеют детей.

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