Россиянам назвали способы пережить февраль

Эндокринолог Наталия Кирдянкина: чтобы пережить февраль, нужно начать гулять

Для того чтобы провести последний месяц зимы без ущерба для физического и психического здоровья, нужно скорректировать образ жизни, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина. Способы пережить февраль она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Кирдянкиной, февраль дается людям трудно из-за психологической усталости от зимы, недостатка солнечного света, нехватки витаминов, так называемой зимней депрессии и повышения заболеваемости респираторными инфекциями. В первую очередь, посоветовала она, необходимо обратить внимание на образ жизни: проверить соблюдение баланса труда и отдыха, исключить недосып и ввести умеренную физнагрузку. Например, врач советует гулять на свежем воздухе.

Кроме того, эндокринолог порекомендовала обратить внимание на питание. «Ограничить фастфуд, отдавать предпочтение свежей пище, снизить потребление жареного, мучного, сахара — все это пустые калории, которые провоцируют инфламейджинг — старение, вызванное хроническим внутренним воспалением», — объяснила она.

Также врач попросила не забывать о сезонных фруктах, ягодах и овощах. Полезными, уточнила Кирдянкина, будут ферментированные овощи. Например, квашеная капуста, которая, по словам эксперта, особенно полезна во время февральского снижения тонуса.

Ранее эндокринолог Александра Ракша назвала неочевидные причины отсутствия энергии в течение дня. По ее словам, спровоцировать хроническую усталость могут проблемы со здоровьем и несоблюдение принципов здорового образа жизни, в том числе недостаток физической активности.