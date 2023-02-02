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10:31, 2 февраля 2023Забота о себе

Постоянно усталым россиянам дали неочевидный совет

Эндокринолог Ракша назвала недостаток движения неочевидной причиной хронической усталости

Фото: Unsplash

Спровоцировать хроническую усталость могут проблемы со здоровьем и несоблюдение принципов здорового образа жизни, в том числе и недостаток физической активности. Эту и некоторые другие неочевидные причины отсутствия энергии в течение дня эндокринолог сервиса по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Александра Ракша раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Для бодрости необходимо движение, и только при условии регулярной активности организм человека будет полноценно функционировать, объяснила россиянам врач. Даже короткая разминка или легкая получасовая тренировка утром поспособствует продуктивной мозговой активности в течение дня.

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В качестве еще одной неожиданной причины постоянной обессиленности Ракша назвала обезвоживание.

Поддержание водного баланса так же важно, как и питание. Потеря даже одного или двух процентов веса за счет жидкости может негативно сказаться на самочувствии. Вода передает питательные вещества клеткам, поэтому если ее не хватает, работа организма замедляется

Александра Ракша Врач-эндокринолог

Помимо этого, ощущение усталости может быть спровоцировано неправильным питанием, продолжила эндокринолог. Если в рационе присутствует большое количество сладостей и фастфуда, это может привести к снижению работоспособности, нарушениям памяти и когнитивных способностей. Для хорошей мозговой деятельности и активности организма врач рекомендовала употреблять в пищу больше различных овощей и фруктов, особенно капусту, помидоры, яблоки, шпинат, цитрусовые, абрикосы, дыню, манго. Также для бодрости необходимо включить в рацион постный белок, содержащийся в мясе курицы, индейке, тофу, яйцах, орехах.

Также собеседница «Ленты.ру» предложила при постоянном отсутствии сил проверить уровень железа в крови.

Железо — важный элемент, необходимый для выработки кровяных клеток. Именно они помогают разносить кислород по организму. Неудивительно, что одним из признаков железодефицитной анемии является слабость, чувство усталости

Александра Ракша Врач-эндокринолог

Среди других неочевидных причин хронической усталости Ракша выделила нарушения в работе щитовидной железы, а также скрытую депрессию и тревожное расстройство.

Ранее психолог Кристина Дюран раскрыла способы справиться с эмоциональным выгоранием и внутренним опустошением. Она рекомендовала отказаться от непосильной нагрузки на работе и наладить сон.

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Наталья Обрядина
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