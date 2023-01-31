Россиянам назвали способы избавиться от частой проблемы работающих людей

Психолог Дюран: справиться с выгоранием поможет отказ от непосильной нагрузки на работе

Избавиться от эмоционального выгорания и внутреннего опустошения поможет отказ от непосильной нагрузки на работе, рассказала психолог Кристина Дюран. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам и другие способы нормализовать психологическое состояние и справиться с частой проблемой много работающих людей.

Эмоциональное выгорание становится причиной нарушений сна, напряжения мышц, снижения иммунитета. В таком состоянии человек становится чувствительным, раздражительным и обидчивым. На работе у страдающего от выгорания человека возникают проблемы, возникают проблемы с концентрацией и памятью, пояснила Дюран.

Дополняет картину эмоционального выгорания, как правило, так называемый синдром хронической усталости. У человека начинаются проблемы с пищеварением, мучает головная боль. И незначительные, казалось бы, бытовые ситуации способны довести его до уныния, беспомощности или, наоборот, агрессии Кристина Дюран психолог

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что спровоцировать выгорание может большая ответственность, которую человек взваливает на себя, не рассчитав сил. Как правило, такие люди не осознают личных границ, поэтому пренебрежительно относятся к труду и личному времени, которые затрачивают не на себя, а на обслуживание интересов других людей. Со временем силы у человека иссякают.

Также причиной тяжелого психологического состояния может стать неудовлетворенность средой, в которой находится человек. Из-за этого он подавляет истинные желания, направляя силы в ненужную ему сторону. Таким образом психика с помощью такого инструмента как эмоциональное выгорание дает человеку понять, что он не на своем месте, добавила психолог.

«Если нет возможности обратиться за помощью к психологу, необходимо приложить все силы, чтобы самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации», — говорит Дюран. Первым делом необходимо взвесить свои силы и отказаться от непосильной рабочей нагрузки.

Необходимо наладить режим работы и отдыха со сном. Затем нужно пересмотреть свои цели, потребности, желания и убедиться, что вы идете в нужном направлении Кристина Дюран психолог

Поддержка семьи, близких и друзей поможет справиться с психологическими трудностями, общение с ними зарядит энергией. Если таких людей рядом не окажется, стоит поискать статьи и видео о техниках эмоциональной саморегуляции, с помощью которых можно самостоятельно поддержать себя. Главное помнить, что из подобного состояния есть выход, добавила психолог.

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