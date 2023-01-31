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13:23, 31 января 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы избавиться от частой проблемы работающих людей

Психолог Дюран: справиться с выгоранием поможет отказ от непосильной нагрузки на работе

Фото: Shutterstock

Избавиться от эмоционального выгорания и внутреннего опустошения поможет отказ от непосильной нагрузки на работе, рассказала психолог Кристина Дюран. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам и другие способы нормализовать психологическое состояние и справиться с частой проблемой много работающих людей.

Эмоциональное выгорание становится причиной нарушений сна, напряжения мышц, снижения иммунитета. В таком состоянии человек становится чувствительным, раздражительным и обидчивым. На работе у страдающего от выгорания человека возникают проблемы, возникают проблемы с концентрацией и памятью, пояснила Дюран.

Дополняет картину эмоционального выгорания, как правило, так называемый синдром хронической усталости. У человека начинаются проблемы с пищеварением, мучает головная боль. И незначительные, казалось бы, бытовые ситуации способны довести его до уныния, беспомощности или, наоборот, агрессии

Кристина Дюранпсихолог
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Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что спровоцировать выгорание может большая ответственность, которую человек взваливает на себя, не рассчитав сил. Как правило, такие люди не осознают личных границ, поэтому пренебрежительно относятся к труду и личному времени, которые затрачивают не на себя, а на обслуживание интересов других людей. Со временем силы у человека иссякают.

Также причиной тяжелого психологического состояния может стать неудовлетворенность средой, в которой находится человек. Из-за этого он подавляет истинные желания, направляя силы в ненужную ему сторону. Таким образом психика с помощью такого инструмента как эмоциональное выгорание дает человеку понять, что он не на своем месте, добавила психолог.

«Если нет возможности обратиться за помощью к психологу, необходимо приложить все силы, чтобы самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации», — говорит Дюран. Первым делом необходимо взвесить свои силы и отказаться от непосильной рабочей нагрузки.

Необходимо наладить режим работы и отдыха со сном. Затем нужно пересмотреть свои цели, потребности, желания и убедиться, что вы идете в нужном направлении

Кристина Дюранпсихолог

Поддержка семьи, близких и друзей поможет справиться с психологическими трудностями, общение с ними зарядит энергией. Если таких людей рядом не окажется, стоит поискать статьи и видео о техниках эмоциональной саморегуляции, с помощью которых можно самостоятельно поддержать себя. Главное помнить, что из подобного состояния есть выход, добавила психолог.

Ранее психолог Валерия Мошняцкая рассказала о тяжелом послеродовом состоянии. Она предупредила, что во время послеродовой депрессии женщина может навредить себе и ребенку.

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Вера Владзиевская
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