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16:47, 13 января 2023Забота о себе

Названы признаки опасного послеродового состояния

Психолог Мошняцкая предупредила, что послеродовая депрессия вызывает проблемы со здоровьем

Фото: Shutterstock

Послеродовая депрессия вызывает проблемы с психикой и здоровьем, предупредила медицинский психолог Европейского медицинского центра Валерия Мошняцкая. Она назвала в беседе с «Лентой.ру» признаки опасного состояния молодой матери.

По словам Мошняцкой, некоторые ее пациентки жалуются на подавленное состояние, постоянные тревоги и отсутствие радости рядом с ребенком. Это может свидетельствовать о развитии послеродовой депрессии.

Послеродовая депрессия имеет симптомы, схожие с симптомами обычной депрессии, но развивается стремительно, набирая силу буквально за неделю

Валерия Мошняцкаямедицинский психолог

Послеродовая депрессия может развиться у женщин любого возраста и социального положения, рассказала Мошняцкая. Зачастую они списывают ее признаки на усталость, характер и неготовность к материнству. К ней привыкают и считают неотъемлемой частью жизни молодой матери.

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что послеродовую депрессию можно распознать по подавленному состоянию, снижению самооценки и чувству вины, мрачным и в некоторых случаях суицидальным мыслям, заторможенности, сменяющейся повышенной активностью, нарушению сна и аппетита, скачкам веса.

у 37процентов

молодых матерей развивается послеродовая депрессия

Ученые установили, что послеродовая депрессия нередко провоцирует суицидальные мысли, при которых мать думает о том, чтобы навредить не только себе, но и ребенку. Также дети матерей с послеродовой депрессией чаще страдают от проблем со сном и приемом пищи, больше обычного плачут, их речевое развитие задерживается.

Близкие могут помочь женщине выбраться из этого тяжелого состояния, считает Мошняцкая. Они облегчат ее будни и психологическое состояние, если будут помогать с ребенком и бытовыми делами, дадут возможность матери высыпаться (не меньше семи часов), не станут осуждать и сваливать на нее вину.

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«Важно, чтобы близкие люди могли выслушать молодую мать и дать ей возможность выплакаться. Необходимо объяснить, что трудности возникают из-за гормональных изменений, — подвела итог психолог. — Если же при всей оказанной поддержке состояние матери не улучшается, необходимо срочно обращаться за квалифицированной помощью к психиатру или клиническому психологу с опытом работы в области перинатальной психологии».

Ранее психолог Сауния Ахмад рассказала, как распознать депрессию после расставания с любимым человеком. Она подсказала, что справиться с тревожным состоянием поможет ведение дневника.

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Вера Владзиевская
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