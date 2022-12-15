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17:25, 15 декабря 2022Забота о себе

Психолог дала советы по преодолению депрессии после расставания

Психолог Ахмад: преодолеть депрессию после разрыва отношений поможет ведение дневника

Фото: Shutterstock

Справиться с депрессией после разрыва отношений поможет ведение дневника, в котором можно описывать негативные мысли и чувства, уверена клинический психолог Сауния Ахмад. Советы по преодолению депрессивного состояния после расставания она дала в ходе беседы с журалистами издания Insider.

Прекращение отношений — это болезненный опыт, и у некоторых людей грусть может перерасти в депрессию, сообщила Ахмад. Ее признаками являются стойкое подавленное настроение, постоянная усталость, трудности со сном и концентрацией, склонность к самоуничижению, проявляющаяся дольше двух недель.

Для того чтобы преодолеть это состояние, психолог рекомендовала выстроить разрушенную после расставания ежедневную рутину и включить в нее регулярную физическую активность. Спорт не только повысит уровень энергии, но и простимулирует выработку гормонов счастья эндорфинов, которые позитивно влияют на настроение.

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Помимо этого, необходимо соблюдать режим сна и отдыха. По словам Ахмад, строгий распорядок дня поможет облегчить бессонницу и ощущение усталости, которыми сопровождается депрессия. При этом важно помнить о гигиене сна: заранее откладывать в сторону гаджеты и снижать физическую активность, чтобы не допускать перевозбуждения нервной системы вечером.

Ахмад считает, что отличным способом справиться с негативными и депрессивными мыслями после разрыва отношений станет ведение дневника. Она предложила изложить на бумаге свои эмоции и проследить, как это влияет на настроение. «Когда вы начинаете что-то записывать, то воспринимаете вещи по-другому. Вы определяете свои чувства, понимаете, что для вас значило расставание и почему оно так расстраивает. Это необходимо, чтобы вы могли испытать личностный рост и извлечь из этого опыта уроки», — объяснила психолог.

Если коррекция режима дня и ведение дневника не помогают, необходимо выговориться друзьям и обсудить ситуацию и свое состояние с психотерапевтом. После постановки диагноза он при необходимости подберет медикаментозную терапию, посоветовала в заключение специалистка.

Ранее психолог Говард Маркмен перечислил признаки токсичных отношений. Эгоистичные партнеры беспричинно ревнуют, оскорбляют и никогда не признают своих ошибок, объяснил он.

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Наталья Обрядина
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