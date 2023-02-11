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13:02, 11 февраля 2023Мир

В Белом доме предрекли ужесточение боевых действий на Украине весной

Джон Кирби заявил, что весной 2023 года ожидается ужесточение боевых действий на Украине

Фото: Roman Chop / AP

Весной 2023 года ожидается ужесточение боевых действий на Украине. Такой вариант развития событий предрек координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его заявление приводится на сайте Белого дома.

Кирби выразил мнение, что российские войска сейчас набирают силы для того, чтобы возобновить наступательные операции, пользуясь месяцами зимы для пополнения запасов, доукомплектования, перевооружения. «Все, что можно сказать: мы действительно ожидаем, что, опять же, по мере улучшения погоды бои, вероятно, станут более ожесточенными», — указал он.

Кирби пояснил, что именно по этой причине США и другие страны сейчас активно помогают украинцами — чтобы «помочь им подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие недели станут решающими для Украины. По его словам, в связи с этим страны ЕС должны продолжать оказывать Киеву максимальную военную помощь.

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Алина Гончарова
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