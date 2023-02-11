Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:26, 11 февраля 2023Мир

Погибшую при землетрясении семью россиян похоронили в Турции

РБК: погибшую в Хатае при землетрясении российскую семью Эрйетли похоронили в Турции

Фото: Emilie Madi / Reuters

Семью россиян из четырех человек, погибшую в результате землетрясения в Турции, похоронили в этой стране. Об этом РБК рассказал брат погибшего Аталая Эрйетли Кубилай Эрйетли.

У 32-летнего погибшего было двойное гражданство: турецкое и российское, его жене Ирине было 38 лет. У пары было двое детей четырех и двух лет. Семья жила в Москве, а в турецкий Хатай они приехали навестить родителей Аталая. При землетрясении дом, в котором находилась семья, рухнул, все оказалисьь под завалами.

Материалы по теме:
Дали жару. Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
Дали жару.Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
8 декабря 2022
Еле живая природа. По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
Еле живая природа.По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
6 января 2023
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение.Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
6 февраля 2023

Брат погибшего рассказал, что семья находилась части дома, которая обрушилась, на них пришелся вес здания. Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день, на следующий день достали тела Аталая и второго ребенка. Их похоронили в Хатае.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военные США сбили аэростат над Аляской
Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III
Американский аналитик раскрыл правду о западных танках для Украины
Погибшую при землетрясении семью россиян похоронили в Турции
Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70
ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах в России
Посол заявил о срыве планов Запада нанести поражение России
Российский десантник рассказал о применении ВСУ новых кассетных бомб
Россияне выразили свое отношение ко Дню святого Валентина
В Мелитополе сообщили о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.