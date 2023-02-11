Погибшую при землетрясении семью россиян похоронили в Турции

РБК: погибшую в Хатае при землетрясении российскую семью Эрйетли похоронили в Турции

Семью россиян из четырех человек, погибшую в результате землетрясения в Турции, похоронили в этой стране. Об этом РБК рассказал брат погибшего Аталая Эрйетли Кубилай Эрйетли.

У 32-летнего погибшего было двойное гражданство: турецкое и российское, его жене Ирине было 38 лет. У пары было двое детей четырех и двух лет. Семья жила в Москве, а в турецкий Хатай они приехали навестить родителей Аталая. При землетрясении дом, в котором находилась семья, рухнул, все оказалисьь под завалами.

Брат погибшего рассказал, что семья находилась части дома, которая обрушилась, на них пришелся вес здания. Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день, на следующий день достали тела Аталая и второго ребенка. Их похоронили в Хатае.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения.