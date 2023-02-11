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10:37, 11 февраля 2023Россия

Рогов сообщил о желающих участвовать в СВО на стороне России иностранцах

Рогов сообщил о тысячах желающих участвовать в СВО на стороне РФ иностранных добровольцев

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В настоящее время несколько тысяч добровольцев из ряда государств, в том числе западных, желают принять участие в проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает в субботу, 11 февраля, ТАСС.

Он уточнил, что речь идет не только о республиках постсоветского пространства, но и государствах Ближнего Востока, Латинской Америки, а также США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.

«Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идет о нескольких тысячах желающих принять участие в СВО в краткосрочной перспективе», — сказал Рогов.

По его мнению, их помощь российским войскам будет ощутима не только на поле боя, но и в информационной сфере. Рогов отметил, что мотивация этих добровольцев находится на высоком уровне, «они хотят сохранить традиционное общество и помочь России». Кроме того, большинство из этих людей имеет боевой опыт и лицензию на владение оружием, указал он.

Также Владимир Рогов рассказал, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных и ведут разведку боем. При этом он подчеркнул, что ВСУ терпят неудачу, и их попытки проникнуть в Запорожскую область пресекаются.

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Игорь Дмитров
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