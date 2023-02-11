Рогов рассказал о попытках украинских ДРГ проникнуть в Запорожскую область

Рогов: ДРГ ВСУ пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта», — рассказал он.

По словам Рогова, украинские диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории и ведут разведку боем. При этом он подчеркнул, что ВСУ терпят неудачу, и их попытки проникнуть в Запорожскую область пресекаются. Рогов добавил, что. украинская сторона всеми силами старается подорвать мирную жизнь в регионе.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ДРГ ВСУ терпят неудачу при попытке попасть на левобережную часть Херсонской области водным путем. По его словам, ДРГ пытаются пересечь Днепр водным путем ночью в надежде, что их не обнаружат. Однако наблюдение за рекой очень плотное, что делает попадание на левый берег практически невозможным.