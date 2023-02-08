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13:19, 8 февраля 2023Бывший СССР

Сальдо рассказал о попытках украинских ДРГ попасть на левый берег Днепра

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о безуспешных попытках ДРГ ВСУ пересечь Днепр

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпят неудачу при попытке попасть на левобережную часть Херсонской области водным путем. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

По его словам, ДРГ пытаются пересечь Днепр водным путем ночью в надежде, что их не обнаружат. Однако наблюдение за рекой очень плотное, что делает попадание на левый берег практически невозможным. «Другими путями они попадают, но только не водным», — сказал Сальдо.

Ранее он заявил, что украинские военнослужащие осознают грядущее взятие Херсона российской армией. По его словам, это приводит к мародерству в городе.

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Василий Мека
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