В Японии раскрыли позицию экс-премьера по Курилам

Мемуары экс-премьера Абэ: Япония не получит Курилы при требовании всех четырех островов

В Японии опубликовали мемуары бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, в которых он высказывался о требовании страны к России вернуть все острова южной части Курил. Мнение политика приводит ТАСС, ссылаясь на издание.

В книге раскрыли позицию Абэ по Курилам: премьер заявил, что Япония не получит Курилы при требовании о возврате всех островов. «Настаивать на единовременном возвращении четырех островов — это синоним утверждения, что северные территории никогда не вернутся [в состав Японии]», — отметил экс-премьер.

Политик напомнил о прецедентах, когда требования о полном возврате островов «не привели ни к каким прорывам». По его мнению, Япония не пошла навстречу России, когда в ноябре 2018 года страны согласились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Тогда СССР заявлял о готовности передать Токио Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии, что японская сторона получит их после подписания мирного договора.

Абэ добавил, что во время нахождения на посту премьера он старался выстраивать диалог и сотрудничество с Россией. По его мнению, нужно убедить россиян в необходимости укрепления отношений с Токио — например, с помощью развития Дальнего Востока.

На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершили покушение 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. 41-летний преступник выстрелил в него из самодельного дробовика. Абэ скончался в больнице.