В российском регионе в ходе пожара в частном доме погибли трое детей

В Татарстане в ходе пожара в частном доме погибли трое детей и один взрослый

В ходе пожара в частном доме в Пестречинском районе Татарстана погибли четыре человека, трое из которых — дети. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Уточняется, что погибли девочки 2010, 2015, 2017 годов рождения, а также мужчина 1970 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в ходе происшествия пострадали женщина и еще один ребенок. Отмечается, что их госпитализировали.

Ранее в феврале сообщалось, что в квартире на улице Вешняковская на востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Уточнялось, что огонь начал распространяться с дивана. С места происшествия в больницу доставили двоих пострадавших, но медикам не удалось их спасти.