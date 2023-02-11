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11:57, 11 февраля 2023Путешествия

В США самолет протаранил пассажирский автобус и попал на видео

В американском аэропорту самолет протаранил пассажирский автобус и попал на видео

В аэропорту Лос-Анджелеса, США, самолет протаранил пассажирский автобус и попал на видео. Об инциденте сообщается в Twitter-аккаунте аэропорта.

На кадрах можно увидеть работу экстренных служб. «Самолет, буксировавшийся сегодня вечером от ворот к стоянке, столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего около пяти человек получили ранения», — говорится в сообщении. Представители аэропорта поблагодарили спасателей за быстрое реагирование и помощь пострадавшим пассажирам.

Ранее опытный авиадиспетчер, оказавшийся пассажиром на рейсе Qatar Airways, описал происходившее в салоне лайнера, который начал резко падать в воду. Мужчина рассказал, что в салоне началась паника, люди стали кричать, а одного пассажира стошнило. Диспетчер признался, что он и его дети были в ужасе от происходящего.

Варвара Кошечкина
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