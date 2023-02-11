Военный дипломат заявил о риске нападения США на Сибирь

Академик Бартош допустил нападение США на Сибирь для контроля над Северным морским путем

Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что США могут запустить ракеты в Сибирь с арктической границы с Россией. Об этом он рассказал в интервью с Ura.ru.

Бартош допустил нападение США на Сибирь и подчеркнул, что Вашингтон может пойти на такой риск для получения контроля над Северным морским путем. Он проходит вдоль российской границы, поэтому «никаких посторонних кораблей боевых там быть не должно», отметил он. Академик допустил противостояние двух стран, если США начнут направлять свои силы в Арктические моря.

При этом, по мнению специалиста, Россия готова к противостояниям в Арктике. В регионе созданы «определенные вооруженные силовые элементы», отметил он. Бартош добавил, что США заинтересованы в природных богатствах Арктики.

«США уже давно заявили, что они практически являются Арктической державой. Что позволяет им рассчитывать на определенное высокое место в рейтинге государств, претендующих на разработку полезных ископаемых, находящихся на дне Северного ледовитого океана», — объяснил эксперт.

Ранее в Госдуме прокомментировали угрозы ракетных ударов по Крыму. Депутат от полуострова Михаил Шеремет заявил, что подобные действия Вашингтона будут расцениваться« как объявление войны со стороны США».