В Госдуме прокомментировали угрозы ракетных ударов по Крыму

В Госдуме предупредили США о последствиях ударов по Крыму американскими снарядами

В Государственной Думе (ГД) прокомментировали угрозы ракетных ударов США по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

«Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США. Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства», — заявил он.

По его словам, Вашингтон курирует все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отдает приказы, куда целиться американским вооружением. Поэтому, отметил парламентарий, США будут отвечать по полной мере, как и киевские власти, в случае провокации.

Шеремет также указал на необходимость полностью перерубить коридоры, по которым идут военные поставки Запада на Украину. В частности, он предложил ударить по узловым железнодорожным станциям, местам подготовки украинских войск и ремонта военной техники, а также аэродромам.

«Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России. Они должны осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — подытожил он.

Ранее власти Соединенных Штатов не стали запрещать властям Украины использовать дальнобойные снаряды, которые входят в поставки военной помощи, для ударов по Крыму. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что распоряжение поставленными боеприпасами ложится строго на усмотрение украинских властей.