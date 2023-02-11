Число жертв землетрясений в Турции возросло до 20665, ранены более 80 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 20665, ранены более 80 тысяч человек, эвакуированы более 92 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие власти.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), в 11 провинциях вследствие природного катаклизма погибли 20 665 человек, спасены 80 088. Эвакуированы из зоны катастрофы 92 697 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с учетом помощи от спасателей из других стран в ликвидации последствий катастрофы заняты более 141 тысячи человек.