Геофизик объяснил неготовность Турции к землетрясению

Геофизик Виноградов заявил, что количество жертв землетрясения в Турции могло быть меньше

Директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов в беседе с РИА Новости объяснил неготовность Турции к землетрясению.

По словам Виноградова, властям нужно сделать вывод из этой ситуации — Турция оказалась совсем не готова к такому развитию событий, жертв землетрясения в Турции могло быть меньше.

Геофизик заявил, что большинство домов в городах, пострадавших от землетрясения, были построены не в сейсмостойком варианте, либо под меньший уровень сейсмостойкости. Он отметил, что у населения должны быть методички с информацией о том, что делать и куда бежать в случае опасности.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек, пострадавших — более 80 тысяч человек.