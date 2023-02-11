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07:35, 11 февраля 2023Россия

Россиянам рассказали о выгодном увольнении в госпраздники

Юрист Южалин: закон предусматривает одинаковые гарантии независимо от периода увольнения

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с RT рассказал россиянам, когда выгоднее увольняться — до или после государственных праздников.

По словам Южалина, закон предусматривает одинаковые гарантии вне зависимости от периода увольнения. Однако чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад, напомнил специалист.

Другими словами, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов, объяснил Южалин. Например, рациональнее будет уволиться после февральских праздников, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но все равно получить полную заработную плату.

Помимо этого, он напомнил, что в случае увольнения по собственному желанию работник должен предупредить работодателя за две недели — праздничные дни, как и выходные, учитываются.

Ранее россияне перечислили занятия, которые приносят им больше всего счастья. Самым любимым занятием граждане назвали сон — 63 процента респондентов. На второй строчке оказался прием пищи с 51 процентами голосов, а на третьей — живое общение.

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Юлия Мискевич
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