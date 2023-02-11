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09:47, 11 февраля 2023Мир

Ученые назвали способные пережить ядерную зиму страны

Risk Analysis: в Университете Отаго назвали 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Фото: Dan Meyers / Unsplash

Новозеландские ученые из Университета Отаго перечислили пять стран, которые смогут продолжить производить пищу в условиях гипотетической ядерной зимы. Результаты исследования опубликованы в журнале Risk Analysis.

В процессе моделирования были изучены сценарии извержения супервулкана, столкновения Земли с астероидом или резкого снижения естественной освещенности в случае ядерной войны в Северном Полушарии.

Специалисты выяснили, что ряд островных государств, в числе которых Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова, смогут выжить, несмотря на сокращение солнечного света и более низкие температуры.

Ранее военный эксперт Чжан Хун предупредил об опасности начала ядерной войны из-за поставок ракет Украине. Он выразил уверенность в том, что передача Киеву ракет с дальностью более 150 километров «выходит за рамки».

Марина Совина
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