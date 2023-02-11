Зеленский пожаловался на бюрократию в странах НАТО

Зеленский пожаловался, что бюрократия в странах НАТО тормозит процесс вступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в ходе видеовыступления на инвестиционном саммите банка JP Morgan, что бюрократия в странах НАТО тормозит вступление его страны в Североатлантический альянс. Трансляция опубликована в Telegram-канале политика.

«Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший. Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский дал прогноз, что Украина должна вступить в состав Евросоюза (ЕС) через два года. По его словам, некоторые считают, что до вступления Украины в ЕС должно пройти еще 30 или 50 лет. В связи с этим Зеленский с иронией пожелал всем долгой жизни, подчеркнув, что хочет как можно быстрее завершить этот процесс.

