В Италии прошла манифестация против обращения Зеленского на песенном фестивале

В Италии прошла манифестация против обращения Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо

В Италии прошла манифестация против обращения президента Украины Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо. На акцию собрались участники почти 30 общественных объединений и около тысячи человек, передает РИА Новости.

Видеовыступление украинского лидера должно было состояться в заключительный вечер мероприятия, но позднее стало известно, что политик направит письменное обращение, которое зачитают со сцены в ночь на воскресенье. После этого митинг переформатировали в выступление против организаторов фестиваля, государственной телерадиокорпорации Rai и политики итальянских властей в целом.

Политические организации выступают против втягивания Италии в конфликт на Украине и отправки вооружений. Так, «Свободная Италия» высказалась за поддержку России и против НАТО и «американского империализма».

«Италия оккупирована базами НАТО и выражать протест против милитаризма и втягивания нас в свои замыслы — наш моральный долг», — выразил мнение лидер организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

Ранее в Италии начали сбор подписей против выступления президента Украины Владимира Зеленского на фестивале в Сан-Ремо. Общественные деятели, писатели и журналисты высказались против выступления украинского политика. В созданной петиции говорится, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.

