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22:41, 11 февраля 2023Бывший СССР

Бывший командир «Азова» заявил о потере лучших украинских бойцов под Артемовском

РВ: бывший командир «Азова» Жорин заявил о потере лучших украинских бойцов под Артемовском

Фото: Adrien Vautier/ Globallookpress.com

Бывший командир полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Максим Жорин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют лучших бойцов под Артемовском (украинское название — Бахмут). Его слова приводит в своем Telegram-канале «Русская весна» со ссылкой на социальные сети военнослужащего.

Жорин оценил ситуацию вокруг населенного пункта и отметил, что она усложняется с каждым днем. Он указал, что российские военные перенесли внимание и большую часть сил непосредственно на сам город.

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«Очень тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — подчеркнул экс-командир.

Жорин добавил, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать Украине тех военных, которые гибнут под Артемовском.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил об огневом контроле у Артемовска. Кроме того, по его мнению, в ближайшее время ВСУ попадут в оперативное окружение. Отмечается, что в таком случае они неизбежно сдадут населенный пункт.

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Марина Совина
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