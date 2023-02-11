Бывший командир «Азова» заявил о потере лучших украинских бойцов под Артемовском

РВ: бывший командир «Азова» Жорин заявил о потере лучших украинских бойцов под Артемовском

Бывший командир полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Максим Жорин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют лучших бойцов под Артемовском (украинское название — Бахмут). Его слова приводит в своем Telegram-канале «Русская весна» со ссылкой на социальные сети военнослужащего.

Жорин оценил ситуацию вокруг населенного пункта и отметил, что она усложняется с каждым днем. Он указал, что российские военные перенесли внимание и большую часть сил непосредственно на сам город.

«Очень тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — подчеркнул экс-командир.

Жорин добавил, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать Украине тех военных, которые гибнут под Артемовском.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил об огневом контроле у Артемовска. Кроме того, по его мнению, в ближайшее время ВСУ попадут в оперативное окружение. Отмечается, что в таком случае они неизбежно сдадут населенный пункт.

