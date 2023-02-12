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22:48, 12 февраля 2023Мир

Берлускони призвал США предложить Киеву обмен для завершения боевых действий

Берлускони призвал США предложить Киеву план восстановления в обмен на прекращение огня
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны в обмен на окончание боевых действий. Его слова приводит газета IL Messaggero.

«Я думаю, что для достижения мира американский президент [Джо Байден] должен взять [президента Украины Владимира] Зеленского и сказать ему: "По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины"», — заявил политик. Он добавил, что в случае согласия украинского лидера Вашингтон должен будет немедленно прекратить поставки вооружений Киеву.

Берлускони осудил политику Зеленского, подчеркнув, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то спецоперация бы не началась. «Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно», — отметил бывший премьер.

Ранее политик пожаловался на проблемы в урегулировании конфликта на Украине. По словам Берлускони, только у Папы Римского и Святого престола есть мирное решение конфликта.

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Варвара Кузьмина
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