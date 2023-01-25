Берлускони заявил, что только у Папы Римского есть мирное решение украинского конфликта

Экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони пожаловался на проблемы в урегулировании украинского конфликта, его слова приводит Corriere della Sera.

«Мы — на стороне Запада, Европы, атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы Римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», — заявил политик.

Ранее власти ФРГ одобрили поставки танков Leopard 2 для Украины. В частности, Киев получит 14 единиц немецкой военной техники, а также боеприпасы.

Кроме того, США обещали передать украинской стороне основные боевые танки M1 Abrams. При этом отмечается, что Вашингтон сможет отправить их примерно через год.