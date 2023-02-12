Стало известно о возможном производстве британских вооружений на Украине
Лондон и Киев обсуждают возможность открытия совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных представителей оборонно-промышленного комплекса Великобритании.
Один из источников издания, который работает в компании-подрядчике британского Минобороны, уточнил, что стороны хотят добиться подписания соответствующих контрактов. Переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия, при этом Лондон хочет заключить договор с Киевом первым.
В Минобороны Великобритании и в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака эти данные комментировать не стали.
Ранее стало известно, что Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, госконцерн «Укроборонпром» начнет производить тяжелое вооружение с несколькими странами альянса.