Стало известно о возможном производстве британских вооружений на Украине

Telegraph: Лондон и Киев договариваются о производстве британских вооружений на Украине

Лондон и Киев обсуждают возможность открытия совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных представителей оборонно-промышленного комплекса Великобритании.

Один из источников издания, который работает в компании-подрядчике британского Минобороны, уточнил, что стороны хотят добиться подписания соответствующих контрактов. Переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия, при этом Лондон хочет заключить договор с Киевом первым.

В Минобороны Великобритании и в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака эти данные комментировать не стали.

Ранее стало известно, что Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, госконцерн «Укроборонпром» начнет производить тяжелое вооружение с несколькими странами альянса.