На Украине появилась Черниговская военная администрация

Президент Украины Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский создал новую городскую военную администрацию. Она появилась в Чернигове. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает агентство УНИАН.

Мероприятия, связанные с образованием госоргана, поручено осуществить Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Черниговской областной государственной администрации. Информации о том, кто возглавит военную администрацию, пока нет.

Чернигов — город на севере Украины, административный центр Черниговской области и Черниговского района, составляющий Черниговскую городскую общину. До конца декабря 2020 года был городом областного значения и составлял Черниговский городской совет.

В конце января стало известно, что украинские власти планируют подать документы на включение исторического центра Чернигова в список всемирного наследия ЮНЕСКО и уже работают над созданием необходимой для этого рабочей группы. Уточнялось, что они хотели бы завершить этот процесс за год.