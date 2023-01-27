Исторический центр Чернигова захотели признать всемирным наследием

Украинские власти захотели признать всемирным наследием ЮНЕСКО центр Чернигова

Украинские власти подадут документы на включение исторического центра Чернигова в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал начальник управления культуры и туризма черниговского городского совета Александр Шевчук изданию «Общественное».

«Нас консультируют и помогают наши коллеги из Польши, мы ведем с ними переговоры. Для нас процедура подачи документов будет в ускоренном темпе, это действительно очень нужно нашему городу», — рассказал он.

Шевчук уточнил, что почти создана рабочая группа, после этого начнется процесс подачи необходимых документов. Кроме того, сейчас продолжаются изменения номинации, на которую подадут центр города, добавил он. Шевчук отметил, что власти хотели бы завершить этот процесс за год. При этом он не стал называть объекты Чернигова, которые, возможно, признают наследием ЮНЕСКО.

Ранее исторический центр Одессы стал всемирным культурным наследием ЮНЕСКО. Такой статус дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба. Позже постоянное представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало это решение. Указывается, что были нарушены основные критерии рассмотрения номинации.