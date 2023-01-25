Исторический центр Одессы стал всемирным наследием

Исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Одессы внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице международной организации в Twitter.

Согласно заявлению ЮНЕСКО, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.