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18:28, 25 января 2023Бывший СССР

Исторический центр Одессы стал всемирным наследием

Исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Исторический центр Одессы внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице международной организации в Twitter.

Согласно заявлению ЮНЕСКО, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.

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Алевтина Запольская
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