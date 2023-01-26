Россия прокомментировала решение включить центр Одессы в список ЮНЕСКО

Постпредство России: решение ЮНЕСКО по Одессе принято в обход правил процедуры

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО прокомментировало решение организации включить исторический центр Одессы в список всемирного наследия. Об этом сообщает РИА Новости.

В представительстве указали, что решение по Одессе было принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры. «Досье не выдерживает никакой критики, это не более, чем топорная компиляция материалов туристических сайтов», — добавили там.

Российская сторона подчеркнула, что были нарушены основные критерии рассмотрения номинации. Это подтверждает, что «номинация Одессы — очередная профанация», отметили там. В свою очередь, этот факт «подорвало доверие ко всему Списку культурного наследия».

Исторический центр Одессы внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот статус дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.